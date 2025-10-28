Второй участок под КРТ около Новинок в Нижнем Новгороде выставили на конкурс

Госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области» объявило конкурс на второй лот комплексного развития незастроенной территории (КРТ) около поселка Новинки в Нижнем Новгороде. Итоги конкурса подведут 28 ноября, сообщается на сайте торгов.

Фото: Минград Нижегородской области Мастер-план проекта КРТ около поселка Новинки (второй контур обозначен желтым)

Начальная цена лота не определена, размер задатка за участие в конкурсе составляет 100 млн руб. Лот включает территорию площадью 46,56 га (второй контур). Минимальный объем вложений оценен в 70,3 млрд руб. Застройщик, кроме домов, должен будет построить объекты инфраструктуры, в том числе детские сады и школу. Срок договора — до 1 сентября 2041 года.

Помимо этого инвестор за 12 лет выплатит оператору площадки, «Дирекции по строительству», в общей сложности 600 млн руб. вознаграждения.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый лот площадью 89,6 га получил Glorax. Девелопер намерен вложить в проект почти 105 млрд руб.

Галина Шамберина