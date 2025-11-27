Ярославец отправится в колонию за неуважение к суду

В Ярославле 50-летнего жителя области осудили за неуважение к суду. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В июле этого года, во время рассмотрения дела о причинении тяжкого вреда здоровью, подсудимый оскорбил государственного обвинителя, не согласившись с его позицией. В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду).

За оба преступления Фрунзенский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 10 месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын