Бойцу ВСУ дали пожизненное по делу об убийстве семи жителей Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта разведчика ВСУ Евгения Фабрисенко. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Разведчик трижды пересекал границу России и входил в Курскую область. Там он в составе подразделения ВСУ удерживал село Русское Поречное в Суджанском районе и запугивал мирных жителей. В сентябре 2024 года осужденный с тремя сослуживцами нашли в одном из домов пятерых мирных жителей. Украинцы приказали гражданским спуститься в подвал, а затем метнули в него гранату. Все мирные жители погибли.

Еще через два месяца бойцы ВСУ нашли прятавшихся пожилую женщину и ее сына. Их злоумышленники избили до смерти. В том же месяце Фабрисенко взяли в плен российские военнослужащие.

6 августа 2024 года украинская армия напала на Курскую область. 26 апреля 2025 года регион полностью освободили. Жертвами вторжения стали 331 мирный житель, от действий военнослужащих пострадали более 550 человек.

Никита Черненко