Суд в Екатеринбурге оставил под арестом участников этнической преступной группы

Свердловский областной суд оставил под арестом до 29 декабря Аяза Сафарова, Бакира Сафарова и Камала Сафарова, обвиняемых в соучастии в убийстве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Кроме них, в СИЗО до 29 декабря останется Мазахир Сафаров, однако он ранее не обжаловал свой арест — по данным источника «Ъ-Урал», он дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

24 ноября Свердловский облсуд должен был рассмотреть апелляции других фигурантов громкого уголовного дела — Азиза Абасова, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Акифа Сафарова. Но, согласно картотеке суда, причиной отложения рассмотрения стала неявка из-за ненадлежащего извещения.

По версии следствия, уроженцы Азербайджана причастны к убийствам и покушениям на местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году. Преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе. Обвиняемым инкриминируется убийство предпринимателя Юнуса Пашаева в мае 2001 года. В те годы он продавал одежду на рынке «Таганский ряд». Согласно данным следствия, Пашаева убили около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Следствие установило, что Элман Сулейманов ранил потерпевшего, после чего тот скончался в больнице. 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда киллер выстрелил в голову Гаджиева, тот успел выхватить пистолет, сорвать кепку и очки с нападавшего. Через четыре дня он скончался в больнице от полученного ранения. По данным следствия, после убийства вся семья Гаджиева была депортирована в Азербайджан. Мотивом для расправы над ним, как предполагают следователи, стала его борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре и передел сфер влияния в бизнесе.

Предполагаемые участники группировки Шахина Лалаева, Камала Сафарова и Азиза Абасова были арестованы летом этого года. Свою вину они отрицают. Помимо них, в СИЗО отправили Ахлимана Гянджиева, Бакира Сафарова и братьев Мазахира, Акифа, Аяза Сафаровых. По данным «Ъ», всего было задержано 14 азербайджанцев, часть задержанных отпустили, два человека в результате скончались.

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 30 декабря оставил под стражей экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сын Мутвалы Шыхлински также арестован по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Артем Путилов