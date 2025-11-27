Промышленная прибыль в КНР рекордно упала в октябре

В октябре прибыль китайских промышленных компаний сократилась на 5,5% в годовом выражении. Это самое сильное снижение с июля. В августе и сентябре промышленная прибыль показала рост. Однако в октябре она снизилась из-за усиления торгового конфликта с США, который начал смягчаться только после встречи глав двух стран в конце месяца, и общего замедления роста китайской экономики.

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,8% против 5,2% во втором квартале. Эксперты ожидают, что в четвертом квартале темпы роста экономики еще замедлятся. Ранее сообщалось, что потребительские расходы в октябре в КНР выросли на 0,2%.

При этом за первые десять месяцев 2025 года промышленная прибыль выросла на 1,9% в сравнении с тем же периодом 2024-го. Прибыль автопроизводителей в этот период увеличилась на 4,4%, а производственного сектора в целом — на 7,7%. При этом прибыль горнодобывающего сектора за первые десять месяцев упала на 27,8%.

