РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы в Новый год

РЖД объявили о «заморозке» стоимости билетов на поезда «Сапсан», отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Поездка 31 декабря 2025 года в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, а 1 января 2026 года – от 2026 рублей. При этом билеты в базовый класс обойдутся еще дешевле – от 1832 рублей.

Стоимость билетов по новогоднему тарифу определяется исключительно категорией места и не зависит ни от спроса, ни от времени покупки, подчеркнули в РЖД. Обычно минимальная цена билета в экономический класс на старте продаж составляет от 3352 рублей и постепенно растет по мере сокращения доступных мест, достигая максимума в 8318 рублей, отметили в компании.