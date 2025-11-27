Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вошел в тройку Национального рейтинга мэров

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял третье место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь. С начала года высшим достижением уфимского сити-менеджера было четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев в Ситуационном центре после открытия бизнес-форума «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития»

В Национальный рейтинг мэров входят главы администраций и избранные главы 88 городов России. Список составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Итоговая диспозиция чиновников зависит от оценок экспертов.

Кроме господина Мавлиева, в пятерку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, казанский градоначальник Ильсур Метшин, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Оценивая деятельность Ратмира Мавлиева, респонденты рейтинга отметили его «энергию, высокие организаторские способности, эффективность управленческих действий и внимание к запросам горожан». Также они обратили внимание на оценку Уфы как одного из лидеров по комплексному развтию территорий. Эксперты считают, что в столице Башкирии налажена качественная работа системы ЖКХ, отсутствуют «значимые провалы» в управлении городским хозяйством. Кроме того, глава администрации Уфы, по версии аналитиков, лично контролирует городской общественный транспорт и напрямую общается с горожанами по этим вопросам.

Ко всему прочему, составители рейтинга приняли во внимание активную работу господина Мавлиева в Ассоциации городов Поволжья.

Идэль Гумеров