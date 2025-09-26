Сити-менеджер Уфы остался на четвертом месте в национальном рейтинге мэров
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по итогам августа-сентября занял четвертое место в национальном рейтинге мэров, который составляет центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев в Ситуационном центре после открытия бизнес-форума «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития»
Фото: Идэль Гумеров
В рейтинг входит 88 городов — столицы всех регионов страны и пять крупных финансово-экономических центров, такие как Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. Главы городских администраций ранжируются на основе анкетирования экспертов.
В пятерку лидеров помимо сити-менеджера Уфы вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и мэр Казани Ильсур Метшин.
Составители рейтинга учли, в числе прочих, отсутствие социального негатива в связи с работой Ратмира Мавлиева, подготовку к отопительному сезону «без заметных эксцессов» и планомерное строительство дорог и городской инфраструктуры. Кроме того, эксперты оценили поездку Мавлиева в столицу Беларуси, где он принял участие в праздновании 958-летия Минска и в Минском экономическом форуме.
Также респонденты обратили внимание на активную поддержку СВО, «позитивное взаимодействие» с администрацией главы Башкирии и высокое качество уборки городских территорий.
Аналогичную позицию господин Мавлиев занимал по итогам предыдущих шести месяцев.