Лукашенко: Украина согласится на мирный договор из-за риска потери страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти примут предложенные США условия мирного договора, иначе полностью потеряют страну. Такой вывод он сделал на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Господин Лукашенко отметил, что основные пункты американского плана уже согласованы, и теперь все зависит от Украины. «Мяч на украинской стороне. И, думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор»,— пояснил белорусский президент (цитата по «РИА Новости»).

Александр Лукашенко поддержал усилия России по мирному урегулированию и выразил надежду, что американская сторона проявит в этом вопросе дипломатичность и профессионализм. Тогда, убежден господин Лукашенко, мирный договор будет согласован.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва положительно оценивает некоторые аспекты мирного плана Вашингтона. Вместе с тем, подчеркнул политик, в нем есть пункты, требующие доработки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал не делать преждевременных выводов о скором завершении конфликта. Обновленную версию американской концепции урегулирования спецпосланник президента США Стив Уиткофф может на следующей неделе представить в Москве.