На севере Москвы построят новую дорогу вдоль МЦД-3

В Москве построят новую дорогу вдоль МЦД-3 — она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую и пройдет через все Западное Дегунино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новая магистраль позволит создать транспортное сообщение с районами Головинский и Ховрино, а также снизит нагрузку на Дмитровском и Коровинском шоссе.

«За счет новой дороги сократится перепробег до 3 км, а время в пути станет на 14 минут меньше»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. К какому времени будет построена дорога он не уточнил.

В рамках строительства также будут обновлены дороги около станции метро «Верхние Лихоборы», а у Грачевской МЦД-3 построят здание конечной станции наземного транспорта.

Полина Мотызлевская