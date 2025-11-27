Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении активов польской Orlen

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российских активов польского нефтяного концерна Orlen. Решение принято по заявлению ЗАО «Предприятие Механизация», расположенного в городе Новый Уренгой. Это следует из картотеки арбитражных дел. Задолженность компании перед закрытым акционерным обществом составляет 5,5 млн руб.

По делу о банкротстве АО «Польский нефтяной концерн Орлен» запущено локальное производство и конкурсное производство имущества на полгода, следует из данных суда. В судебном решении отмечается, что концерн Orlen в России владеет квартирой, машино-местом и нежилым помещением на улице Вавилова в Москве.

В октябре 2024 года «Газпром» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с оператора польского участка газопровода «Ямал – Европа» Europol Gaz и Orlen более $1 млрд. Рассмотрение дела откладывалось несколько раз. Следующее заседание назначено на 17 декабря.