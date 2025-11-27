«Проснуться "Бавария" так и не смогла»

Второй день пятого тура Лиги чемпионов получился невероятно результатным. В девяти матчах команды забили 42 гола. В центральном противостоянии вечера в Лондоне, «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (3:1) и стал единоличным лидером в турнирной таблице. За развитием событий на футбольных полях Европы следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters

От матча «Арсенал»—«Бавария» ждали многого. Обе команды находились на вершине турнирной таблицы и считались лучшими клубами континента в данный момент. Но после стартового свистка преимущество начал оправдывать в основном «Арсенал». Лондонцы здорово атаковали, забили первыми, и то, что Мюнхен сравнял счет до перерыва, совсем не вытекало из логики игры. А во втором тайме «Бавария» вообще была на себя не похожа, что отмечал комментатор Владислав Прусов: «"Баварии" нужно встрепенуться, она будто сонная вышла из раздевалки. Нужен будильник, нужен какой-то импульс, чтобы взбодриться, чтобы побежать вперед и отодвинуть игру от своих ворот».

Но проснуться гости так и не смогли. «Арсенал» же начал реализовывать свои моменты, и к 77-й минуте счет стал для «Баварии» неприличным. После пятого тура «Арсенал» остался единственной командой в Лиге чемпионов, которая только побеждает, так как «Интер» уступил «Атлетико» (1:2). И не просто так суперкомпьютер высчитал, что именно «канониры» — главные претенденты на победу в турнире в этом сезоне. Правда, нынешний футбол британского клуба ничего не гарантирует. Все будет решаться весной в play-off. К тому же многое зависит от жеребьевки, уверен Павел Мамаев, который сыграл в еврокубках более 50 матчей: «Если в play-off "Аресенал" попадет на условный "Реал", то "Арсенал" отлетит, а "Реал" пройдет их в первой стадии».

«Реал» в матче с «Олимпиакосом» еще раз показал уровень своих звезд, по крайней мере, в атаке. После пропущенного гола Килиан Мбаппе ответил хет-триком в течение семи минут, а во втором тайме забил четвертый, и стало понятно, за что ему платят около €60 млн в год. Да, в итоге команда Хайме Лонго пропустила три мяча, но выиграла (4:3), записав на свой счет важные очки. Кстати, этот матч оказался не самым результативным. ПСЖ обыграл «Тоттенхэм» (5:3). Без сенсации в этот день тоже не обошлось. Голландский ПСВ разгромил на Энфилде «Ливерпуль» (4:1).

Также отмечу ничью в матче кипрского «Пафоса» и «Монако», причем хозяева сравняли счет на последних секундах. Полузащитник «Монако» Александр Головин, к сожалению, отметился лишь желтой карточкой и был заменен на 65-й минуте. Следующий, шестой тур Лиги чемпионов, который пройдет в середине декабря, станет в 2025 году последним. Окончательно же пары play-off сформируются только в феврале 2026 года.

Владимир Осипов