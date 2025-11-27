10 ижевчанам избрали меру пресечения по делу о борделе с семью проститутками

Индустриальный райсуд Ижевска избрал меру пресечения 10 жителям Ижевска по уголовному делу о создании борделя (ст. 241 УК), интимные услуги в котором оказывали не менее семи девушек. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, двум обвиняемым назначили запрет определенных действий, восьми — подписку о невыезде.

Следствие считает, что организованную группу с целью извлечения прибыли создала 56-летняя владелец сауны на ул. Можарова, интимные услуги оказывались в этом помещении. Остальные девять участников являлись администраторами и водителями. Они встречали клиентов, рассказывали им о видах и стоимости платных услуг, вели финотчетность и поддерживали дисциплину в притоне.

Уголовное дело об организации занятия проституцией (ст. 241 УК, до пяти лет лишения свободы по п. 1) завело региональное СУ СКР. Следствие продолжается. МВД опубликовало кадры облавы на бордель совместно с Росгвардией 26 ноября.