Силовики задержали 10 жителей Ижевска во время облавы на бордель

Полицейские совместно с росгвардейцами накрыли бордель в Ижевске: 10 местных жителей задержаны по подозрению в организации публичного дома. По оперативным данным, в проституцию было вовлечено не менее семи девушек, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что организованную группу с целью извлечения прибыли создала 56-летняя владелец сауны на ул. Можарова, интимные услуги оказывались в этом помещении.

Остальные девять участников являлись администраторами и водителями. Они встречали клиентов, рассказывали им о видах и стоимости платных услуг, вели финотчетность и поддерживали дисциплину в притоне.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело об организации занятия проституцией (ст. 241 УК, до пяти лет лишения свободы по п. 1). Всех задержанных допросили. «Им предъявлены обвинения в зависимости от роли и степени участия. Двое фигурантов задержаны и помещены в ИВС, решается вопрос об избрании им мер пресечения. В отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы»,— добавили в СКР.

В сауне и по местам жительства задержанных провели обыски. Изъяты предметы, деньги, носители информации и другие объекты. Следствие продолжается.