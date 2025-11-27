Режиссер Тарантино обвинил создателя «Голодных игр» в плагиате японского романа

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что франшиза «Голодные игры» — это плагиат японского романа «Королевская битва» 1999 года и одноименной экранизации. По его мнению, сюжет книги Косюна Таками был практически дословно скопирован автором «Голодных игр» Сьюзаной Коллинз.

Квентин Тарантино поинтересовался, почему Сьюзана Коллинз еще не столкнулась с судебными исками за заимствование идей. «Они просто украли всю суть книги. Глупые книжные критики не смотрели японский фильм "Королевская битва", поэтому не уличили ее в этом. А кинокритики, которые посмотрели фильм, сказали: "Это та же Королевская битва!"»,— пояснил господин Тарантино (цитата по The Holywood Reporter). Режиссер также включил «Королевскую битву» в список своих любимых фильмов.

О сходстве между двумя работами стали говорить еще в 2012 году, когда вышел первый фильм франшизы «Голодные игры». «Королевская битва» рассказывает об антиутопическом будущем в Японии, в котором группу школьников заставляют участвовать в опасной игре на выживание. «Голодные игры» строятся вокруг подобной истории: подростки из вымышленной страны Панем случайным образом отобраны для участия в смертельном сражении. Автор цикла Сьюзана Коллинз с самого начала отрицала факт плагиата. Писательница утверждала, что не знакома с сюжетом японской «Королевской битвы» и отказалась от чтения книги во время работы над «Голодными играми».