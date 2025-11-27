Прокуратура вернула ботаническому саду Пятигорска федеральный охранный статус

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила правовое положение ботанического сада Пятигорского государственного медико-фармацевтического института. Надзорщики выявили серьезные нарушения. Ранее положение о саду не фиксировало его статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Документ также не определял порядок контрольно-надзорных мероприятий, уточняет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуроры сразу внесли протест на этот незаконный акт. Власти удовлетворили требования полностью. Теперь положение полностью соответствует экологическому законодательству РФ, включая Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ. Сад сохранит уникальную флору Кавказских Минеральных Вод — природной жемчужины федерального значения.

Ботанический сад существует с конца 1940-х годов. Он собирает коллекции из около 900 видов лекарственных растений и более 250 теплолюбивых видов. Угроза антропогенной нагрузки могла уничтожить эти редкие насаждения. Прокуратура Минераловодского округа ранее выявила похожие проблемы на 37 охранных зонах памятников природы регионального значения. Там утвердили границы и ликвидировали свалки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 ноября 2025 года на прямой линии поддержал идею жителя создать второй ботанический сад в Пятигорске на горе Машук. Минприроды края проработает проект. Это усилит охрану растительного мира в регионе, где Кавминводы привлекают туристов и сохраняют биоразнообразие.

Пятигорск — ключевой курорт и крупнейший город Кавказских Минеральных Вод. Ботанический сад института служит научной базой для фармацевтики и экологии. Вмешательство прокуратуры предотвратило риски для коллекций. Региональные власти теперь усиливают надзор за всеми охраняемыми территориями.

Станислав Маслаков