Московская компания взыскивает 530 млн рублей с магнитогорского «Южуралмоста»

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск московского ООО «Трансрегион» о взыскании более 535,1 млн руб. долга с АО «Южуралмост» (Магнитогорск). Заявление временно оставлено без движения, сообщает пресс-служба суда.

Истцу необходимо до 22 января устранить обстоятельства, из-за которых иск оставили без движения.

ООО «Трансрегион» зарегистрировано в Москве в 2019 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Бенефициаром и генеральным директором является Алексей Рапота. «Трансрегион» владеет шестью предприятиями в Челябинской области, в числе которых ООО «Технопарк», Чебаркульское и Карталинское предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

«Южуралмост» зарегистрирован в Магнитогорске в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог и магистралей. «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывал большинство контрактов в 2015–2018 годах. В мае 2023-го компанию признали банкротом. Долг «Южуралмоста» составлял 560 млн руб. В мае этого года бывший акционер организации Геннадий Вильшенко погасил требования кредиторов, из-за чего суд дело о банкротстве прекратил.