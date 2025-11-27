Отель «Петровский Арт Лофт» не смог взыскать кредит с режиссера Бондарчука

Московский суд отказал петербургскому отелю «Петровский Арт Лофт» во взыскании кредита с Федора Бондарчука. Режиссеру необходимо было выплатить более 9,7 млн руб., следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Судебные разбирательства продолжались более двух лет. В 2023 году, по информации нескольких СМИ, господин Бондарчук заключил кредитный договор с банком. Позднее организация передала отелю право требования долга. Оба исковых заявления «Петровского Арт Лофта» суд отклонил. Цели, на которые был взят кредит, в материалах дела не раскрываются.

«Петровский Арт Лофт» специализируется на гостиничном бизнесе и предоставлении временного проживания. Отель расположен в центре Санкт-Петербурга.