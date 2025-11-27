Автосервисы меняют бизнес-процессы

Услуги автосервисов с начала 2025 года подорожали почти на треть. Рост цен происходит на фоне уменьшения количества обслуживающих станций на 6%. К такому выводу пришли аналитики сети Fit Service. Эксперты говорят о переформатировании рынка под стареющий автопарк и новые условия работы, которые диктует налоговая реформа. Ждут ли автовладельцев проблемы с обслуживанием личного транспорта? Разбиралась Юлия Савина.

Снижение порога для уплаты НДС изменит бизнес-процессы примерно 15 тыс. автосервисов. С начала 2025 года им придется поменять свою бухгалтерию. Однако вместо того, чтобы перейти в легальное поле, некоторые предпочтут уйти в тень и вспомнить годы, когда чеки за услуги не выдавались или пробивались на незарегистрированных кассах. Такие истории уже случаются, хотя большая часть компаний еще держится.

И на рынке даже появляются новые игроки, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Сервисов и тех предприятий, которые находятся в коде 45.20 (это автосервисное обслуживание), становится, как ни странно, больше. Рост — примерно на 5% за первое полугодие. Возможно, это связано с тем, что крупные сервисы, выручка которых подходит к 60 млн руб. вопреки всем предупреждения начали дробиться, разделяться для того, чтобы не превышать порог, не выходить на НДС. Пока банкротств нет, никто не закрывается, но кажется, что сервисам становится хуже, клиентов не так много, а те, которые приезжают, менее охотно ремонтируют автомобили на полные суммы».

Крупные игроки, которые уже работают с НДС, тоже повысят цены. Часть из них сделает это еще в декабре, чтобы пережить небольшую волну негатива и в 2026 году начать работу по новым ценам. Правда, заранее отыграть стоимость получится не на все, констатирует генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «Государство борется со схемами неофициальных поставок. Известная история с казахстанской границей, где застряло много фур, в том числе и с деталями. Если оценивать весь рынок автозапчастей и его серую зону, она была достаточно значительная — около 20%. Повлияло ли это на рынок? Да. Проблемы могут быть с тем товаром, который сложно официально ввезти на территорию России. Это касается оригинальных брендов, которые не попадают в параллельный импорт».

Сейчас средний возраст автомобиля составляет 15,5 лет. И 80% автовладельцев не планируют в ближайшее время расставаться со своими транспортом, говорится в опросе Fit Service. Средний чек ремонтов будет расти, отмечает заместитель директора компании «Моторные технологии» Олег Карнадуд: «Введение налога НДС спровоцировало основной рост. Пришлось повышать стоимость работ, и запчасти выросли, и аренда выросла. Вторая история связана с кадрами: приходится компенсировать инфляцию увеличением заработной платы рабочих. Уже выросли цены на горюче-смазочные материалы, различная автохимия серьезно подорожает».

По данным «Автостата», емкость рынка автосервисов в 2024 году составила 1 трлн руб. При этом на долю официальных дилеров пришлось 8% от объема рынка услуг по ТО и ремонту. У независимых СТО — 38%. Но основной объем работы — 54% — выполняли сами автовладельцы и механики-частники. Их доля в следующем году может увеличиться, прогнозируют участники рынка.

Юлия Савина