Сооснователь Google Сергей Брин вошел в тройку самых богатых людей мира

Сооснователь компании Google Сергей Брин вошел в топ-3 самых богатых людей мира c состоянием $245 млрд, обогнав сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Это связано с тем, что акции Oracle, которые сильно росли несколько месяцев, упали с конца октября — тогда они достигли максимума — на 35%.

Самым богатым человеком в мире остается основатель Tesla Илон Маск — его состояние оценивается в $480,5 млрд. Второе место занимает другой сооснователь Google — Ларри Пейдж ($262,2 млрд).

Яна Рождественская