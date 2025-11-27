В LG Electronics сменилось высшее руководство

Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о масштабных перестановках в руководстве, включая назначение нового генерального директора. С 1 декабря этот пост займет Рю Чжэ-чхоль, который сейчас возглавляет подразделение решений для бытовой техники LG и, как сообщает компания, добился стабильного роста операций. Он сменит проработавшего на этом посту четыре года Чхо Чжу-вана.

Рю Чжэ-чхоль

Фото: LG Рю Чжэ-чхоль

Фото: LG

О новом гендиректоре сообщается, что он пришел в компанию LG Electronics в 1989 году, когда она еще называлась Goldstar, и первые годы работал в исследовательском подразделении. Подразделение бытовой техники, главный источник доходов южнокорейского гиганта, возглавил в 2021 году. Всего в рамках кадровых перестановок были повышены или переведены на другие должности 34 человека, среди которых 2 президента, 2 вице-президента и 9 старших вице-президентов, что, по замыслу руководства, должно обеспечить устойчивый рост компании в условиях изменения потребительского спроса и обострения конкуренции.

Алена Миклашевская