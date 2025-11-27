Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Приставы взыскали с ярославцев 9 млн штрафов за езду в состоянии опьянения

С начала года ярославские судебные приставы взыскали более 9 млн рублей с водителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Меры касались нарушителей правил дорожного движения, привлеченных к ответственности по статьям КоАП 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.26 (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования).

Для взыскания штрафов приставы арестовывали счета и имущество нарушителей. За 10 месяцев 2025 года было завершено более 300 исполнительных производств по указанным статьям.

