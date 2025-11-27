Белгородские власти пообещали разобраться с отключением мобильного интернета

В Белгородской области частично отключили мобильный интернет на время работы ПВО. Это вызвало нарушения в системе оповещения граждан и других элементах защиты. Губернатор региона Вячеслав Гладков начал разбираться, кто именно принял решение об отключении интернета.

«Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности,— заявил господин Гладков в обращении к местным жителям.— С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории».

Отдельно глава региона пообещал связаться с правоохранительными органами, которые контролируют процессы оповещения. По его словам, необходимо выстроить правильное взаимодействие и найти «компромиссное решение» этого вопроса.

Ранее в Белгородской области не отключали мобильный интернет. Впервые это произошло накануне вечером. В других российских регионах такая практика существует уже несколько месяцев.