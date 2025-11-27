В Горном-Алтае предложили запретить продажу алкоголя в частном секторе в России

Депутаты Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай представили в Госдуму проект по внесению изменений в ст. №16 в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и об ограничении потребления алкогольной продукции». Авторы инициативы предлагают ввести ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в частном жилом секторе.

В обосновании решения указывается, что запрет необходимо ввести в связи с «многочисленными жалобами жителей индивидуальных жилых домов на нарушения общественного порядка, связанные с деятельностью «наливаек» и кафе, торгующих алкоголем круглосуточно».

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре этого года власти Республики Алтай приняли решение о введении ограничений на розничную продажу алкоголя. С 1 марта 2026 года в регионе полностью запретят реализацию такой продукции в выходные дни и в праздники (14 дней в году). С понедельника по четверг разрешить ее продажу только с 11:00 до 19:00, а по пятницам — с 11:00 до 16:00 (сейчас — с 10:00 до 23:00). Кроме того, власти республики намерены запретить реализацию спиртного в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах.

Александра Стрелкова