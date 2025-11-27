В Госдуме предложили штрафовать за отправку интимных фото женщинам без их согласия

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились в Минюст с предложением ввести административную ответственность за рассылку интимных фотографий без согласия получателя. В обращении на имя министра юстиции Константина Чуйченко речь идет о ситуациях, когда мужчины присылают свои интимные фотографии незнакомым девушкам, в том числе в общественных местах с помощью беспроводной связи.

В тексте обращения (есть у ТАСС) депутаты называют подобные ситуации «цифровым домогательством» и указывают, что девушки не обращаются в правоохранительные органы, так как не верят в возможность привлечь отправителя к ответственности. По словам депутатов, судебная практика редко квалифицирует подобные действия как распространение порнографии (ст. 242 УК). При этом уголовное преследование за единичную отправку изображения депутаты считают мерой, несоразмерной общественной опасности деяния.

Авторы обращения указывают, что заполнение правового пробела позволит защитить граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения таких действий.

Полина Мотызлевская