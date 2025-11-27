В Кудрово и Невском районе четвертый день не работает отопление

С 24 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга и Кудрово Ленинградской области нет теплоснабжения, сообщают очевидцы. Причной стал сначала ремонт ненадежного участка, а потом авария на тепломагистрали «Пороховская». По факту ситуации в Кудрово начала проверку Всеволожская городская прокуратура.

По предварительным данным, в зоне понижения параметров теплооснабжения находятся более 30 тыс. абонентов. Городской прокурор Алексей Зорин координирует деятельность специализированных организаций, которые работают над устранением последствий, заявили в ведомстве.

Несколько дней назад АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонт участка тепломагистрали «Пороховская» в районе дома 30/1 по проспекту Большевиков, а накануне произошел прорыв этой магистрали около дома 24/1 по проспекту Большевиков.

Оператор магистрали заявил, что по состоянию на 7:00 27 ноября теплоэнергетики демонтировали поврежденный участок и приступили к сварочным работам.

«Плановое время завершения работ по нормативу 19:05 27 ноября. После завершения ремонта будут проведены все необходимые диагностические работы. Подача горячего водоснабжения и отопления близлежащих зданий будут восстановлены в полном объеме»,— заявили в «Теплосети».

Артемий Чулков