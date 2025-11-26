Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На проспекте Большевиков прорвало трубу теплоснабжения

Утром 26 ноября по адресу проспект Большевиков, 24/1 произошел прорыв тепломагистрали «Пороховская». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Специалисты уже приступили к откачке теплоносителя и подговительным работам перед ремонтом.

«Подача тепла и горячей воды близлежайших зданий на время устранения будет ограничена. Нормативный срок – 30 часов»,— заявили в компании.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» полагают, что причиной аварии стал износ магистрали, установленной 45 лет назад. Реконструкция этого участка запланирована на 2026-2027 годы.

Артемий Чулков

