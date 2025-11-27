Ярославское УФНС проводит дни открытых дверей для жителей по уплате налогов

27 и 28 ноября в операционных залах налоговых органов Ярославской области пройдут Дни открытых дверей. Специалисты помогут гражданам разобраться с начислениями и оплатить имущественные налоги. Об этом сообщили в УФНС России по Ярославской области.

27 ноября залы будут работать с 09:00 до 20:00, а 28 ноября — с 09:00 до 18:00. В ведомстве напомнили, что жители Ярославской области должны оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года. К ним относятся транспортный и земельный налоги, налог на имущество и налог на доходы физических лиц. После этой даты начнут начисляться пени за просрочку.

Оплатить налоги можно через электронные сервисы ФНС России, такие как «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Также доступно мобильное приложение «Налоги ФЛ». Платежи можно совершать на портале «Госуслуг», в банках, банкоматах, платежных терминалах и отделениях Почты России. Для ускорения процесса в налоговых уведомлениях включены штрих-коды, QR-коды и уникальные идентификаторы начислений.

Антон Голицын