В Забайкалье появятся заместители глав администраций по вопросам СВО

Власти Забайкальского края намерены во всех округах и районах ввести должность заместителя главы по вопросам СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он отметил, что каждая такая должность будет «обеспечена из краевого бюджета».

По словам господина Осипова, в настоящее время правительство Забайкалья «разрабатывает нормативные требования» к новой муниципальной должности. Уточняется, что принимать на эти места будут только участников специальной военной операции.

В Забайкальской крае в соответствии с действующим административно-территориальным устройством насчитывается 27 округов и 4 района.

Влад Никифоров, Иркутск