В Ульяновске в суд направлено уголовное дело «автоинсценировщиков»

Прокуратура Ленинского района Ульяновска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием было установлено, что 45-летний Владимир Шипот создал ОПГ, члены которой инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего, организовав оформление соответствующих документов, получали выплаты вследствие якобы наступления страховых случаев. По данным следствия, ОПГ приобретала подержанные различные автомобили иностранного производства (среди них Honda Civic, Citroen C4, Mercedes-Benz), стоимость ремонта которых была максимально высокой. Неоднократно использовали для инсценировок одни и те же детали с битых машин.

С января 2023 года по ноябрь 2024 года эта ОПГ причинила ущерб пяти страховым компаниям на сумму более 3,2 млн руб.

Следствие вело СУ СКР. Владимир Шипот был задержан в январе этого года. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава ОПГ является владельцем компании «Континент-ВГ» (ООО, Ульяновск, ОКВЭД — покупка и продажа недвижимого имущества, строительство зданий). Он пояснял следствию, что занялся криминальным бизнесом «для получения дополнительного, легкого дохода». В СУ СКР уголовное дело не комментируют, однако, по данным источников «Ъ-Волга», Владимир Шипот свою вину признал и пошел на сотрудничество со следствием.

В полиции отмечают, что это далеко не первое дело «автоинсценировщиков», «уголовные дела по таким ОПГ возбуждаются каждые полгода».

Андрей Васильев, Ульяновск