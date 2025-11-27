«РИА Новости» узнало подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли массовые беспорядки, участники которых с камнями нападали на сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом во время заседания в Верховном суде Дагестана рассказал замначальника управления охраны общественного порядка МВД по региону Руслан Мустафаев, передает «РИА Новости».

По словам господина Мустафаева, помимо камней протестующие бросали в силовиков фрагменты тротуарной плитки, ящики и комья земли. При столкновении с оцеплением наиболее агрессивные участники демонстрации пытались вырвать у сотрудников полиции щиты и дубинки, сбивали с них каски, били руками и ногами. Несмотря на большое количество силовиков во время беспорядков, держать контроль над территорией аэропорта долго не удавалось. Толпа прорвалась сначала в парковочную зону, затем в международный терминал и на взлетно-посадочную полосу.

Сотрудник патрульно-постовой службы Магомед Мухтаров в своих показаниях подтвердил, что протестующие ломали имущество аэропорта и бросали камни в полицейских. По его словам, в подразделении были пострадавшие, всего ранения получили не менее 23 сотрудников правоохранительных органов. Ущерб аэропорту превысил 24 млн руб.

В беспорядках 30 октября, по подсчетам правоохранительных органов, участвовали 1,4 тыс. человек. Суд уже вынес приговоры более чем 130 фигурантам дела. Им назначили от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что акции организовали бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (объявлен иноагентом), Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский). Абакаров, по версии следствия, был администратором Telegram-канала, в котором размещались посты, направленные на разжигание ненависти к гражданам Израиля. Все трое находятся в розыске.