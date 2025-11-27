В Челябинской области учредили День ветеранов боевых действий

Законодательное собрание Челябинской области утвердило законопроект, согласно которому 1 июля станет региональным Днем ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба заксобрания.

Закон поддержан всеми фракциями заксобрания и принят единогласно.

«Это наш моральный долг, это возможность сказать спасибо не только бойцам, но и их семьям, которые ждут их возвращения. Когда речь идет об участниках СВО, здесь не может быть разделения на политические партии, здесь мы должны быть едины», — сказал первый заместитель председателя заксобрания Денис Моисеев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле руководство региона предложил ввести такой праздник на Южном Урале по аналогии с другими субъектами России.

Виталина Ярховска