В Челябинской области хотят учредить День ветеранов боевых действий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил сделать 1 июля региональным Днем ветеранов боевых действий. Об этом он заявил на встрече с участниками программы «Герои Южного Урала», сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Текслер намерен обсудить предложение с депутатами регионального законодательного собрания.

«Во многих регионах это уже есть — День ветеранов боевых действий. И соответствующую инициативу предложу обсудить на заседании законодательного собрания нашего региона. Уверен, что депутаты положительно отнесутся к этой инициативе», — заключил губернатор.

День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают во многих регионах России 1 июля, однако пока он не является официальным праздником.

Виталина Ярховска