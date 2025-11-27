СКР: задержан исполнитель убийства в 1999 году главы компании «Вист» Постникова

Следственный комитет РФ (СКР) установил исполнителя убийства президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, застреленного в Москве в 1999 году. Предполагаемый преступник задержан в Москве, ему предъявлено обвинение.

Согласно пресс-релизу СКР, в рамках дела о серии убийств в 1998–2006 годах членами ОПГ был установлен свидетель, который дал показания о покушении на господина Постникова. После проверки показаний был найден исполнитель преступления — занимающийся грузоперевозками индивидуальный предприниматель. Он входил в ОПГ, считают в следствии. Имя и другая информация о фигуранте не приводится.

Обвиняемого в убийстве (пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) суд отправил под арест. Также у следствия есть данные о соучастниках фигуранта, добавили в СКР.

Основанный в 1992 году, «Вист» за три года захватил около 20% компьютерного рынка России. Но еще через три года компания обросла долгами, ее продажи упали. 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на улице Маломосковской было обнаружено тело Михаила Постникова с огнестрельными ранениями. По одной из версий, отказ расплатиться по долгам стал причиной гибели бизнесмена.