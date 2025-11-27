Открыт автобусный маршрут между Ярославлем и Мышкином

С 27 ноября открылось прямое автобусное сообщение между Мышкином и Ярославлем, которое должно компенсировать закрытие парома на Волге. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Автобус будет отправляться с левого берега Мышкина в 5:30, заезжать в Углич и прибывать в Ярославль к 9:30. Обратный рейс будет отправляться от вокзала Ярославль-Главный в 17:25.

Изначально планировалось начать движение с 18 декабря, решение ускорить запуск принято в интересах жителей. Губернатор отметил, что рассматривается возможность организации прямых рейсов между Ярославлем и другими населенными пунктами. «Если можно сделать сегодня, не стоит ждать завтрашнего дня»,— подчеркнул он.

Антон Голицын