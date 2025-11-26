За ночь над Черноземьем уничтожили 27 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали Россией 33 беспилотника, включая 27 над Черноземьем. 13 дронов уничтожили над Белгородской областью, десять — над Воронежской областью и четыре — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о ликвидации 12 БПЛА над семью районами региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Власти Липецкой области подтвердили информацию ведомства. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пока не прокомментировал ночные атаки.

Прошлой ночью ВСУ атаковали Черноземье семью дронами. Утром стало известно, что один БПЛА ударил по частному дому в Белгородской области — в результате были ранены два мирных жителя.

Кабира Гасанова