На Суматре 23 человека погибли из-за оползней и наводнения
Ливни вызвали наводнения и спровоцировали оползни на территории острова Суматра. Погибли 23 человека, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц Индонезии. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.
Национальное поисково-спасательное агентство сообщило, что работа специалистов в пострадавших от стихии районах затруднена из-за завалов из камней и деревьев, принесенных вышедшими из берегов реками. Также помехой для поисков пропавших стало отключение электроснабжения.
На прошлой неделе из-за оползней в двух районах Центральной Явы в Индонезии погибли 30 человек, около 40 пропали.