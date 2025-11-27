На Суматре 23 человека погибли из-за оползней и наводнения

Ливни вызвали наводнения и спровоцировали оползни на территории острова Суматра. Погибли 23 человека, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц Индонезии. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.

Национальное поисково-спасательное агентство сообщило, что работа специалистов в пострадавших от стихии районах затруднена из-за завалов из камней и деревьев, принесенных вышедшими из берегов реками. Также помехой для поисков пропавших стало отключение электроснабжения.

На прошлой неделе из-за оползней в двух районах Центральной Явы в Индонезии погибли 30 человек, около 40 пропали.