Из-за оползней в Индонезии погибли 30 человек

В результате сошедших в двух районах Центральной Явы в Индонезии оползней погибли 30 человек, спасательные работы продолжаются, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны Абдула Мухари. Пропавшими без вести числятся почти 40 человек.

Оползни, вызванные проливными дождями, обрушились на город Чилакап и район Банджарнегара в конце прошлой недели. По словам господина Мухари, десятки домов были повреждены, более 900 жителей были эвакуированы.

«Мы сталкиваемся с рядом препятствий в поисках, в частности, с оползневыми прудами, заполненными мусором, и постоянно текущими водами, которые также могут привести к новым оползням из-за дождей»,— добавил Абдула Мухари.

В поисках в Чилапане участвует не менее 700 человек, включая полицию и военнослужащих. Работы продолжатся до следующей недели.

Сезон дождей в Индонезии начался в сентябре и, по данным метеорологического агентства, продлится до апреля, что повышает риск наводнений и экстремальных осадков во многих районах.

Эрнест Филипповский