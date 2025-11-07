Свердловчанке назначили девять лет колонии за убийство дочери-младенца

Суд в Свердловской области назначил девять лет колонии 20-летней жительнице села в Камышловском районе, признав ее виновной в убийстве дочери-младенца по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней), сообщил старший помощник руководителя управления областного СКР Александр Шульга.

Фото: СКР по Свердловской области

Суд установил, что свердловчанка решилась на убийство ребенка из-за беспокойного поведения и плача. Она закрыла дочери рот, нос и перекрыла дыхательные пути — ребенок погиб от механической асфиксии. После этого она скрылась с места жительства, но была задержана в тот же день и заключена под стражу. Проведенная при расследовании психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая и в день совершения убийства, и в настоящее время, осознавала свои действия, поэтому в принудительном лечении не нуждается.

Напомним, инцидент в Камышловском районе произошел 25 июня в одной из квартир. Погибшей девочке было менее двух месяцев, она родилась в мае. Перед тем как скрыться, обвиняемая попрощалась с мужем, отправив ему SMS.

Ирина Пичурина