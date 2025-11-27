«В отрицании человек, переживший утрату, может вести себя отстраненно»

Основной прием мошенников — это так называемый цейтнот: они давят на вас и требуют принять решение в краткие сроки и без возможности обдумать. Их основная задача в начале общения с потенциальной жертвой — заставить поверить, что она уже попала в ловушку. Например, человеку звонят якобы из правоохранительных органов и обращаются по имени-отчеству —манипулируют авторитетом и создают у него ощущение, что кому-то вышестоящему о нем все-все уже известно.

Напугав собеседника, мошенник, как правило, сообщает ему «хорошую новость» и предлагает «отделаться малой кровью». Такие приемы описаны в популярных работах по психологии под авторством Роберта Чалдини или Дейла Карнеги.

Чтобы противостоять мошенникам, надо в первую очередь осознать: мало что в жизни происходит внезапно и требует сиюминутных решений, особенно материальные вопросы. Надо дать себе время: раз уж вам звонят по поводу вашей безопасности или вашего имущества — эта проблема без вас не решится.

Если есть такая возможность — постарайтесь не оставаться наедине с манипулятором. Включите громкую связь, пусть слушает кто-нибудь, не имеющий отношения к проблеме.

Кроме того, если вы чувствуете, что на вас давят, задавайте собеседнику вопросы — от самых глупых до самых серьезных. Это поможет «включить» критическое мышление и, возможно, собьет мошенника с толку. Зачастую такие практики спасают человека от непоправимого.

Для первичной стабилизации состояния в ситуации стресса на пользу пойдут дыхательные техники («по квадрату», «по треугольнику»), ментальный счет до ста, «тройками», в обратном порядке, например. Также может помочь работа с органами чувств: можно задействовать вкус, обоняние, тактильные рецепторы. Кроме того, полезно будет обсудить произошедшее с кем-то, кому вы доверяете.

Многие психологи сейчас работают с клиентами, которые стали жертвами мошенников. Основной запрос в таком случае, как правило, помощь в переживании утраты: человек потерял накопления или, например, единственное жилье. Естественно, он будет горевать по этому поводу. А этот процесс проходит несколько стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие.

В отрицании человек, переживший утрату, может вести себя отстраненно, как будто ничего не случилось. Он может говорить: «Нет, это были не мошенники», «Не верю», «Все будет хорошо», «Это, наверное, шутка». Таков защитный механизм психики. Подобное состояние опасно тем, что в нем можно «застрять» — убегать от реальности, чтобы продолжать поддерживать эту иллюзию.В гневе человек начинает искать тех, кто виновен в случившемся. Он может злиться на себя, окружающих, на систему. Например, обвинять государство. Есть риск навредить себе и другим, застрять в недоверии к миру и жажде мести.

Торг — это попытка «заключить сделку» с окружающим миром. «Если я сделаю то-то, все вернется на место», «Я больше никогда не буду…» — и так далее. Могут появиться новые ритуалы, правила, навязчивые идеи.

В депрессии горюющий погружается в бессилие: ничего не вернуть, от мщения боль не проходит, торг не приносит результатов. Есть риск ухода в клиническую депрессию, развития тяжелых зависимостей или даже суицида.

При стадии принятия ситуации человек возвращается к привычной жизни, начинает испытывать положительные эмоции. Грусть остается, но горюющий не «проваливается» в нее. В этот момент необходимо с особым вниманием и уважением относиться к себе. И потерю можно будет пережить.

Кира Бахтина, психолог-консультант