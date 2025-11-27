«Американский мирный план аккуратно сведен на нет»

О «сдаче» российских подходов не может быть и речи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя переговорный процесс по Украине. Между тем в Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе, где встретится с Владимиром Путиным. В центре внимания будет последний мирный план Дональда Трампа, в который, как известно, были внесены коррективы. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что переговорный процесс в очередной раз зашел в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Судьба мирного плана, состоящего теперь непонятно из скольких пунктов, выглядит туманно. Собственно, это уже и не план вовсе, а скорее набор идей, «дорожная карта», нежели немедленное руководство к действию. Как известно, в последние дни шли интенсивные консультации. В результате Украина внесла в документ принципиальные поправки. В Москве заявили, что с новым вариантом незнакомы, однако во всем в этом читается определенный пессимизм. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен приехать в российскую столицу на следующей неделе для соответствующих разъяснений и согласований.

Есть некоторые сомнения, что визит состоится. Особенно в свете последнего скандала в связи с публикацией телефонных разговоров российских и американских представителей. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел пресс-конференцию, где недвусмысленно дал понять: миротворческие усилия президента Соединенных Штатов, безусловно, поддерживаем, но принципами не поступимся. У нас есть свои «красные линии», за них не зайдем. О том же самом говорят и в Киеве. Дональд Трамп после помилования двух индеек, несмотря ни на что, по-прежнему излучает оптимизм. Впрочем, как и всегда.

Главное, что переговорный процесс не остановлен, Россия и Украина, по его мнению, по-прежнему близки к сделке. С этим глава Белого дома отправился во Флориду отмечать День благодарения. Боевые действия тем временем продолжаются. Генсек НАТО Марк Рютте раскрыл расходы европейских союзников на закупку американского оружия с последующей поставкой Киеву. До конца года цифра составит €5 млрд. Все идет по графику. Плюс к этому остается чешская «снарядная» инициатива. Литва и Дания помогают оборудованием для украинского ВПК.

Таким образом, делаем предварительный вывод, что американский мирный план, он же набор идей, аккуратно сведен на нет. Все участники действа дружно делают комплименты Дональду Трампу, ценят его миротворческие усилия и настаивают на своем. В результате драка в парке продолжается. Соответственно, разного рода скандалы сокращают поле для маневра. На них приходится отвлекаться, дабы отбиться от внутренних недоброжелателей. Число которых, как мы видим, возрастает. В первую очередь это относится к главному миротворцу — Дональду Трампу. Сейчас же, судя по всему, возникла праздничная пауза. День благодарения нельзя нарушать.

Дмитрий Дризе