Бюджет Омской области принят в первом чтении с дефицитом в 1,6 млрд рублей

Заксобрание Омской области в первом чтении приняло бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов на сессии 27 ноября. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

При подготовке ко второму чтению доходы на следующий год выросли на 547 млн руб. — до 177 млрд руб. Расходы составят 178,6 млрд руб. Дефицит — 1,6 млрд руб. В прошлом году областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят с дефицитом 500 млн руб. Доходы региона были запланированы в размере 158,1 млрд руб., расходы — 158,6 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в Кемеровской области приняли в первом чтении бюджет на 2026 год. Доходы Кузбасса должны составить 198,3 млрд руб., расходы — 215,2 млрд руб. Таким образом, дефицит запланирован в объеме 16,9 млрд руб.

Александр Киселев