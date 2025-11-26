«В 2026 году мы не видим глобально оптимистичного прогноза»

В Кемеровской области приняли бюджет на 2026 год с дефицитом в 16,9 млрд руб. Но в этих рамках регион может не удержаться. Из-за кризиса, прежде всего, в угольной промышленности, по итогам девяти месяцев этого года расходы казны превысили доходы уже на 43,92 млрд руб., и значительного улучшения ситуации в главной отрасли экономики Кузбасса в ближайшей перспективе власти региона не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение мировых цен на уголь привело к тому, что 75% предприятий отрасли в Кузбассе стали работать с убытками

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Падение мировых цен на уголь привело к тому, что 75% предприятий отрасли в Кузбассе стали работать с убытками

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Законодательное собрание Кемеровской области на своей сессии 26 ноября приняло в первом чтении проект бюджета на 2026 год. Его доходы должны составить 198,3 млрд руб., расходы — 215,2 млрд руб. Таким образом, дефицит запланирован в объеме 16,9 млрд руб.

«На сегодняшний день мы переживаем не самые лучшие времена. Основная причина очевидна — это снижение финансовых результатов работы угольных компаний и, соответственно, снижение отчислений в бюджет в виде налога на прибыль.

Второй год подряд мы формируем бюджет в условиях беспрецедентного снижения собственных доходов региональной казны»,— констатировал, представляя законопроект, первый вице-премьер Кемеровской области — министр финансов Игорь Малахов.

Если в 2024 году доходы областного бюджета достигли 227,6 млрд руб., то, по оценке кузбасского правительства, в 2025 году они сократятся до 199,6 млрд руб. Поступления от налога на прибыль в казну региона в прошлом году составили 43,3 млрд руб., в этом году ожидается 28,5 млрд руб., а в 2026-м — 28,7 млрд руб.

Налог на добычу полезных ископаемых в следующем году запланирован в объеме 5,6 млрд руб. — на 0,5 млрд руб. хуже ожидаемого результата текущего года. При составлении проекта бюджета правительство Кузбасса учитывало текущие показатели добычи угля, а также курс доллара и намерение российского кабмина продлить поддержку угольщиков в виде переноса уплаты налога. Согласно сообщению министерства угольной промышленности региона, добыча за десять месяцев 2025 года составила 157,6 млн т — на 3,7% меньше, чем за январь-октябрь 2024-го. Индекс промышленного производства, по данным Кемеровостата, по итогам первых трех кварталов, составил 93,8%.

«В 2026 году мы не видим глобально оптимистичного прогноза»,— рассказал о ситуации в главной отрасли региона губернатор Илья Середюк в ходе прямой линии 26 ноября.

По его словам, «75% наших угольщиков сегодня работают с отрицательной рентабельностью и финансируют свою деятельность за счет текущей продажи угля и за счет работы других активов».

В этой ситуации власти Кемеровской области рассчитывают на успешное завершение переговоров с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о соглашении на 2026 год по вывозу кузбасского угля на экспорт в восточном направлении в объеме 60 млн т. Соглашение на 2025 год предполагает вывоз 54 млн т. По итогам 10 месяцев угольщики отправили за рубеж в направлении дальневосточных портов 44,7 млн т (из общего объема отраслевого экспорта в 85,2 млн т). «Нельзя сказать, что “Российские железные дороги” приветствуют заключение такого соглашения, но нужно понимать и Кузбасс. Мы без соглашения, без гарантированного объема не сможем выстоять в сложные времена»,— признал господин Середюк.

Как писал «Ъ» на прошлой неделе, по данным РЖД, неисполнение угольщиками Кемеровской области договоренностей как по заявкам, так и по переходу на инновационный подвижной состав, привело к тому, что регион с начала 2025 года не предъявил 1,1 млн т угля в рамках соглашения по вывозу угля на восток. Как сообщал ТАСС, 21 ноября на заседании Госсовета по энергетике заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Ирина Магнушевская заявила, что компания не поддерживает предложение о заключении подобных соглашений, а выступает за перевозку угля по правилам недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Комментируя 26 ноября ситуацию, председатель правительства Кузбасса Андрей Панов предположил, что соглашение все же будет подписано.

«Эту позицию уже поддержали вице-премьер Александр Валентинович Новак, министр энергетики Сергей Евгеньевич Цивилев и большинство участников комиссии Госсовета по энергетике»,— указал он на основание для успешного для региона исхода переговоров.

Впрочем, при любом исходе переговоров с РЖД власти Кузбасса вынуждены экономить. «Расходная часть бюджета сформирована с учетом снижения доходных источников и, как следствие, оптимизирована… На 2026 год на реализацию 25 государственных программ в бюджете заложено 205,9 млрд руб. Это меньше, чем в текущем году, на 38,1 млрд руб.»,— заявил в заксобрании господин Малахов.

Валерий Лавский