Автомобили «Москвич 8» впервые появились в дилерских центрах Петербурга

В Петербурге впервые появились автомобили «Москвич 8» — новую модель начали предлагать в дилерском центре марки на юге города. Об этом сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

«Москвич 8» — это четвертая по счету модель российского бренда. При этом, как отмечают автоэксперты, в петербургских дилерских центрах представлен не весь модельный ряд марки — в наличии нет электрического «Москвич 3е».

Семиместный кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

По итогам первой половины текущего года в Петербурге было зарегистрировано 310 новых автомобилей «Москвич» — на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, подсчитали аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что старт продаж автомобилей «Москвич 8» анонсировался на конец июля этого года, однако на тот момент машин этой модели в петербургских автосалонах в наличии не было.

Андрей Цедрик