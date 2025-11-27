Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ярославском заводе «Айсберри» выявили нарушения норм безопасности продукции

20 ноября 2025 года Россельхознадзор оштрафовал ярославскую компанию «Айсберри» на 300 тыс. руб. за нарушения технических регламентов о безопасности пищевой продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Проверка выявила несоблюдение температурных режимов и использование сырья без маркировки. В Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» направили пробы пломбира для анализа.

«По результатам лабораторных исследований было установлено превышение по показателю КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов). В соответствии с требованием прокуратуры Ярославской области управлением проведена внеплановая выездная проверка на предприятие и отобрана проба аналогичной продукции, в которой опять выявлено несоответствие по показателю КМАФАнМ»,— сообщили в управлении Россельхознадзора.

Также в ходе проверки специалисты ведомства обнаружили сухое обезжиренное молоко без маркировки. Были выявлены нарушения хранения сухого цельного молока и сыворотки, а также готовой продукции. По мнению ведомства, все это противоречит требованиям регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, молока и молочной продукции.

Россельхознадзор продолжит контрольные мероприятия на «Айсберри», которые пройдут в усиленном режиме. Будут проведены лабораторные исследования проб по показателю КМАФАнМ десяти партий мороженого.

Завод по производству мороженого ООО «Айсберри-ФМ» находится в Тутаеве Ярославской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка за 2024 год составила 9,3 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Антон Голицын

