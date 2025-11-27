Удмуртия экспортировала 199 кубометров пиломатериалов в Ирак

199 куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Ирак с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. В 2024 году экспорт в эту страну не осуществлялся.

21 ноября специалисты управления проконтролировали отправку 99 куб. м пиломатериалов в Ирак. В ходе досмотра отобрали образцы для лабораторного исследования, которое подтвердило отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, 348 куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Иран с начала года. 14 ноября специалистами управления была проконтролирована отправка 102 куб. м лесопродукции.

Анастасия Лопатина