Из Удмуртии экспортировано 348 кубометров лесопродукции в Иран

348 куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Иран с начала года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

14 ноября специалистами управления была проконтролирована отправка 102 куб. м лесопродукции. В ходе досмотра были отобраны образцы для лабораторного исследования, которое подтвердило отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, 5,3 тысячи саженцев (ели, сосны, черемухи, клена, липы) экспортировали из Удмуртии в Казахстан с начала года. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Лопатина