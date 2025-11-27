В Нижнекамске на выполнение работ по новогоднему оформлению города и района выделят 18 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На новогоднее оформление в Нижнекамске выделят 18 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ На новогоднее оформление в Нижнекамске выделят 18 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект новогоднего оформления включает установку 16 декоративных арок, оформление проспекта Химиков, ледяную горку высотой не менее 3,6 м и шириной от 35 м, объемные скульптуры, ледяной лабиринт и ледяные панно с изображениями Деда Мороза, Снегурочки и лошади. На опорах освещения разместят световые планшеты.

Кроме того, в парках имени Г. Тукая и «Велики» установят световые елки с различными макушками — «Шпиль» и «Роза ветров».

Праздничные конструкции установят до 20 декабря 2025 года, их демонтаж начнется с 1 февраля и завершится к 15 февраля 2026 года. Финансирование предусмотрено из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Казани на проведение зимних мероприятий выделят 15,5 млн руб.

Анна Кайдалова