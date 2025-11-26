На проведение зимних мероприятий в парках Казани выделят 15,5 млн рублей
В Казани на организацию зимних мероприятий в городских парках и скверах выделят 15,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Наибольшие средства — 2,4 млн руб. — выделены на программу в парке «Черное озеро». Здесь состоятся концерт в честь открытия катка, празднование Нового года, ледовая вечеринка с участием трех диджеев, кинопоказы, а также серия мастер-классов по фигурному катанию для детей и взрослых.
Помимо этого, в разных парках Казани запланированы городские елки, вечер хоровой музыки, ретро-Новый год, зимняя вечеринка, инклюзивная программа, уличные театральные выступления, фестиваль «Снежки и пирожки», день закаливания, выставки, квартирники, «будка гласности» и орнитологические экскурсии.
Мероприятия будут проводить до 18 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казани на новогоднюю елку и праздничное оформление возле Центра семьи выделят 18,2 млн руб.