«Родниковский свинокомплекс» возобновил производство после модернизации

В Челябинской области ООО «Родниковский свинокомплекс» (Красноармейский район, входит в группу «Таврос») завершил основной этап комплексной модернизации и возобновил производство. Объем инвестиций в проект составил около 1,8 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

За полтора года обновили все подразделения свинокомплекса. Отремонтировали помещения для содержания животных, установили современные системы кормления и микроклимата, а также оборудование для переработки отходов, полностью заменили инженерные сети. Построены дезинфекционные комплексы для обработки транспорта, входящих грузов и переодевания сотрудников. Проложено 8 км внутриплощадочных дорог с твердым покрытием. После модернизации объем производства свинины в живом весе планируется увеличить с 17 тыс. т до 26 тыс. т в год.

В ноябре на предприятие завезли поголовье ремонтных (выращиваются специально для воспроизводства основного стада) свинок из селекционно-генетического центра «Башкирской мясной компании».

В первом квартале 2026 года предприятие планирует пройти проверку на четвертый уровень компартмента (зоосанитарный статус предприятия), которому фактически уже соответствует. На полную мощность свинокомплекс должен выйти в октябре следующего года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2023 году банк «Траст» продал 100% уставного капитала ООО «Родниковский свинокомплекс» связанной с «Тавросом» компании «Управление агроактивами». По условиям аукциона сумма сделки составляла 1,1 млрд руб.

В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме собственник ООО «Управляющая компания “Таврос”» Рустем Миргалимов подписал с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером соглашение о модернизации производства. Тогда сообщалось об объеме инвестиций в 2,7 млрд руб.

Виталина Ярховска